В Башкирии во время подводной рыбалки пропал глухонемой парень
Поиски ведутся в Абзелиловском районе.
Поиски ведутся в Абзелиловском районе.
В Башкирии, рядом с деревней Аслаево, бесследно пропал во время подводной рыбалки 27-летний Шаймурат Шакиров.
12 августа парень вместе со своими знакомыми отправился на подводную рыбалку на озеро Ускуль, что вблизи с деревней Аслаево. Примерно в 15:30 он зашел в воду и больше его никто не видел. Дело в том, что все отдыхавшие на озере — инвалиды по слуху. В МЧС они обратились только в 19 часов. Поиски начались утром следующего дня.
— Там вся береговая линия поросла водорослями и камышами, видимость и доступность почти нулевая. Нам нужны добровольцы. Возможно, у
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