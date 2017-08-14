В Башкирии во время подводной рыбалки пропал глухонемой парень

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии, рядом с деревней Аслаево, бесследно пропал во время подводной рыбалки 27-летний Шаймурат Шакиров.

12 августа парень вместе со своими знакомыми отправился на подводную рыбалку на озеро Ускуль, что вблизи с деревней Аслаево. Примерно в 15:30 он зашел в воду и больше его никто не видел. Дело в том, что все отдыхавшие на озере — инвалиды по слуху. В МЧС они обратились только в 19 часов. Поиски начались утром следующего дня.

— Там вся береговая линия поросла водорослями и камышами, видимость и доступность почти нулевая. Нам нужны добровольцы. Возможно, у кого-то есть лодка или акваланг, — написал в соцсетях один из координаторов поисков парня.