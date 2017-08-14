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08:18 (мск), источник: Tengrinews

Девушка выпала из автобуса в Астане и попала в больницу

В Астане девушка выпала из автобуса и попала в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ДВД, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Управлением дознания ДВД Астаны проводится досудебное расследование в отношении водителя маршрутного автобуса.

«9 августа около 19.10 часов 40-летний водитель, управляя маршрутным автобусом № 31, не убедившись в безопасности движения на остановке “Национальный научный медицинский центр” по проспекту Абылай хана при посадке и высадке пассажиров, с открытыми дверями продолжая движение, допустил падение пассажира, которая находилась на ступеньках при входе в салон автобуса», — рассказали в пресс-службе ДВД.

16-летняя девушка госпитализирована в городскую больницу с различными телесными повреждениями.

«Причиной совершения ДТП стало грубое нарушение водителем требований пункта 22.5 ПДД. Начато досудебное расследование по статье 345 части 1 УК РК (“Нарушение правил дорожного движения управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека”)», — отметили в полиции.

По данным ДВД, ранее водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за использование телефона при движении, за непристегнутый ремень безопасности, создание аварийной обстановки, столкновение с препятствием.

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Девушка выпала из автобуса в Астане и попала в больницу
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