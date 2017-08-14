Девушка выпала из автобуса в Астане и попала в больницу

«9 августа около 19.10 часов 40-летний водитель, управляя маршрутным автобусом № 31, не убедившись в безопасности движения на остановке “Национальный научный медицинский центр” по проспекту Абылай хана при посадке и высадке пассажиров, с открытыми дверями продолжая движение, допустил падение пассажира, которая находилась на ступеньках при входе в салон автобуса», — рассказали в пресс-службе ДВД.