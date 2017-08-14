За поддельный ОСАГО на челябинца завели уголовное дело

В отношении одного челябинца возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области.

Всего за сутки выявлено восемь водителей, использующих поддельные полисы обязательного страхования — в Челябинске, Аше, Катав-Ивановске и Троицке. После экспертизы изъятых бланков будет принято процессуальное решение.

Подозреваемому за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до 2 лет, либо арест до 6 месяцев. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции напоминают: пытаясь сократить расходы на ОСАГО, автомобилисты заранее подвергают себя риску материальных потерь в случае дорожно-транспортного происшествия.

Как отличить поддельный бланк ОСАГО от оригинального:

— проверить наличие в правом нижнем углу надписи о том, что бланк напечатан типографией «Гознака»;.

— в левом верхнем углу полиса должен стоять штамп страховой компании, которая его реализует. На поддельных бланках такой штамп либо отсутствует, либо содержит в себе ложный логотип страховой компании;.

— бумага у поддельного бланка, как правило, хуже по качеству, легко мнется, имеет меньшую плотность;.

— на обратной стороне оригинального бланка с правого края есть защитная металлизированная нить, вшитая внутрь бланка, которая может отсутствовать на поддельном бланке;.

— при проверке полиса на просвет должны быть хорошо видны водяные знаки с эмблемой «РСА», которых не видно на поддельном бланке;.

— номер оригинального бланка ОСАГО на ощупь должен быть рельефным, так как он «вбивается» на бланк при изготовлении. На поддельные бланки номера наносятся через обычный принтер, поэтому номер поддельного бланка не является рельефным;.

— на оригинальном бланке полиса ОСАГО в графах «Дата заключения договора» и «Подпись» должен присутствовать микротекст «страховойполис», который зачастую отсутствует на поддельных бланках полисов ОСАГО либо имитирован.

Самый верный способ определить законность приобретенного ОСАГО — это проверить его серийный номер по Единой базе ОСАГО «Российского Союза Автостраховщиков».