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08:49 (мск), источник: АиФ Челябинск

Цистерна с пропаном сошла с рельсов в Челябинске

Инцидент произошёл ранним утром.

Цистерна с пропаном сошла с рельсов на станции Челябинск-Главный, об этом начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Александр Рымарев рассказал на аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Инцидент зафиксировали ранним утром 13 августа.

«Сход произошёл в 4:15, в 5:30 цистерну вернули на рельсы, разлива содержимого удалось избежать, на график движения поездов происшествие не повлияло», — отметил Александр Рымарев.

Напомним, в конце июля перегоне Миньяр — Биянка два вагона грузового поезда сошли с рельсов после того, как на железнодорожное полотно упали камни.

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