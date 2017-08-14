Цистерна с пропаном сошла с рельсов в Челябинске

Цистерна с пропаном сошла с рельсов на станции Челябинск-Главный, об этом начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Александр Рымарев рассказал на аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Инцидент зафиксировали ранним утром 13 августа.

«Сход произошёл в 4:15, в 5:30 цистерну вернули на рельсы, разлива содержимого удалось избежать, на график движения поездов происшествие не повлияло», — отметил Александр Рымарев.