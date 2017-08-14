Цистерна с пропаном сошла с рельсов в Челябинске
Инцидент произошёл ранним утром.
Инцидент произошёл ранним утром.
Цистерна с пропаном сошла с рельсов на станции
Инцидент зафиксировали ранним утром 13 августа.
«Сход произошёл в 4:15, в 5:30 цистерну вернули на рельсы, разлива содержимого удалось избежать, на график движения поездов происшествие не повлияло», — отметил Александр Рымарев.
Напомним, в конце июля перегоне Миньяр — Биянка два вагона грузового поезда сошли с рельсов после того, как на железнодорожное полотно упали камни.