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08:50 (мск), источник: СуперОмск

В суд направили дело Гладкова, убившего двух омичек за кражу обручальных колец и крестика

Прокуратура утвердила обвинение и направила в суд дело 31-летнего Романа Гладкова, обвиняемого в убийстве двух 33-летних женщин, с которыми он познакомился в омском баре ночью 1 апреля.

По данным следствия, мужчина заподозрил находившихся у него дома женщин в краже 17 тысяч рублей, двух обручальных колец и цепочки с крестом. Сначала он попросил вернуть вещи, но получив отказ, принялся избивать женщин и в итоге задушил их. После этого Гладков вместе со своим отцом вынес из квартиры тела и перевез их в гараж родственника в омском поселке Птицефабрика, где закопал.

Впоследствии Роман Гладков признал вину частично, утверждая, что хотел просто забрать украденные вещи, но не убивать женщин.

Дело будет рассматривать Омский облсуд. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы, сообщает пресс-служба омской прокуратуры.

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