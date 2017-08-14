В суд направили дело Гладкова, убившего двух омичек за кражу обручальных колец и крестика

По данным следствия, мужчина заподозрил находившихся у него дома женщин в краже 17 тысяч рублей, двух обручальных колец и цепочки с крестом. Сначала он попросил вернуть вещи, но получив отказ, принялся избивать женщин и в итоге задушил их. После этого Гладков вместе со своим отцом вынес из квартиры тела и перевез их в гараж родственника в омском поселке Птицефабрика, где закопал.