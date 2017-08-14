В Калининграде пожарные эвакуировали людей из-за горевших электрощита и проводки
В областном центре в ночь на понедельник произошел пожар в подъезде многоквартирного жилого дома. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В областном центре в ночь на понедельник произошел пожар в подъезде многоквартирного жилого дома. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
Сообщение о пожаре поступило в 00:23. Он случился в пятиэтажном доме на улице Мусоргского. В одном из подъездов на втором этаже горели стоявшая там мебель, электрощит и проводка. Спасатели эвакуировали двух человек.
Для ликвидации пожара привлекались 28 человек и 6 единиц техники.