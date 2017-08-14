В Усть-Ордынском ищут водителя, который сбил мужчину и скрылся

Как 12 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, инцидент произошелв этот день около 2:00 у дома по адресу: улица Каландарашвили, 35. Пострадавший мужчина, личность которого пока не установлена, с различными травмами доставлен в больницу.

Полиция призывает водителя, находившегося в момент аварии за рулем транспортного средства, добровольно явиться в органы внутренних дел для дачи объяснения и восстановления объективной картины произошедшего. Сотрудники ГИБДД обращаются к свидетелям дорожно-транспортного происшествия с просьбой оказать помощь и сообщить о себе в ближайшее подразделение полиции, либо позвонить по телефону «02» или воспользоваться телефоном доверия ГУ МВД России по Иркутской области: 8 (3952)21−68−88. Телефон дежурной части Управления ГИБДД: 8 (3952)21−27−99.