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09:02 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Южном Урале геологу грозит 10 лет за хищение метеорита

Из музея.

На Южном Урале в отношении частного коллекционера, похитившего осколок метеорита «Челябинск» из музея, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

Метеорит упал на территорию Челябинской области утром 15 февраля 2013 года. Самый крупный фрагмент попал в озеро Чебаркуль, образовав 8-метровую воронку. Общая масса собранных осколков составила 654 килограмма, в космосе метеорит весил 13 тысяч тонн.

Осколки космического тела были переданы в государственный исторический музей Южного Урала. В начале июля 2017 года из учреждения пропал фрагмент весом 2,5 килограмма (рыночная стоимость составляет около 1,5 миллиона рублей). Его обнаружили в частной коллекции геолога, который оказывал консультационную помощь музею.

Коллекционеру грозит до 10 лет лишения свободы.

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