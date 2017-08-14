Видео: В Вахитовском районе едва не перевернулся бензовоз
(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). В Вахитовском районе «КАМАЗ» с цистерной наехал на каменное ограждение, сообщают пользователи социальных сетей.
(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). В Вахитовском районе «КАМАЗ» с цистерной наехал на каменное ограждение, сообщают пользователи социальных сетей.
Бензовоз «КамАЗ» не рассчитал угол поворота и наехал на бордюр напротив отеля «Марриотт» возле Казанского кремля. В результате произошедшего у грузовика взорвалось колесо, а сам грузовик чуть не перевернулся.