Тысячи екатеринбуржцев остались без горячей воды

Екатеринбуржцы, проживающие в центре города,
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Аварию планируется ликвидировать сегодня к 16.00.
С 12 августа маются без горячей воды также жители Березовского и микрорайонов Комсомольский, Синие Камни, Пионерский и Парковый в Екатеринбурге. Это связано с выведением в ремонт оборудования
Как отметили в компании, с 30 июля, после завершения планового ремонта теплофикационного комплекса, СУГРЭС работает в штатном режиме, обеспечивая параметры горячей воды в соответствии с требованиями диспетчеров теплоснабжающих организаций. С 14 августа в связи с запросом теплоснабжающей компании, СУГРЭС подключает в работу резервное оборудование для увеличения объема отпуска теплоносителя в магистральные сети.