Тысячи екатеринбуржцев остались без горячей воды

Источник: УралИнформБюро

Екатеринбуржцы, проживающие в центре города, Верх-Исетском районе и в микрорайоне Сортировка, частично остались без горячей воды из-за аварии на Среднеуральской ГРЭС. Вышел из строя один из бойлеров.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, в данный момент подпитка со станции составляет всего 1600 тонн в час при необходимости 4800 тонн. Параметры теплоносителя снижены до 44 градусов.

Аварию планируется ликвидировать сегодня к 16.00.

С 12 августа маются без горячей воды также жители Березовского и микрорайонов Комсомольский, Синие Камни, Пионерский и Парковый в Екатеринбурге. Это связано с выведением в ремонт оборудования Ново-Свердловской ТЭЦ.