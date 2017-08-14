Контрабандисты отправляли на Урал наркотики из США и Европы по почте
Оперативники Уральской таможни раскрыли деятельность преступной группы, которая занималась организацией контрабанды для дальнейшего сбыта на территории Урала.
Оперативники Уральской таможни раскрыли деятельность преступной группы, которая занималась организацией контрабанды для дальнейшего сбыта на территории Урала.
Как сообщили Накануне.RU в
Наркотики поступали в Российскую Федерацию в адрес специально организованного для этих целей общества с ограниченной ответственностью. Сотрудниками изъято более пяти кг наркотических средств.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ…», санкция которой предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Подозреваемые лица задержаны и заключены под стражу.