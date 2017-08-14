Контрабандисты отправляли на Урал наркотики из США и Европы по почте

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе таможни, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что члены организованной преступной группы получали наркотические средства посредством международных почтовых отправлений из США и Европы в целях дальнейшей незаконной реализации.

Наркотики поступали в Российскую Федерацию в адрес специально организованного для этих целей общества с ограниченной ответственностью. Сотрудниками изъято более пяти кг наркотических средств.