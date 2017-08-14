Жительница Троицка купила справку о рождении ребенка ради маткапитала

Жительница Троицка (Челябинская область) купила справку о рождении ребенка ради получения маткапитала и социальных выплат, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

Как установил суд, 22-летняя девушка в декабре 2016 года приобрела у не установленного следствием лица медицинское свидетельство о рождении ребенка, содержащее заведомо ложные сведения о его рождении. Введя в заблуждение сотрудников отдела ЗАГС администрации Троицка, получила свидетельство на несуществующего ребенка.

Затем она представила документы в органы Пенсионного фонда для получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и обратилась в МАУ Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с заявлением о назначении ей мер социальной поддержки в виде государственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением и воспитанием.

«Довести свой умысел до конца не смогла, так как ее действия были пресечены сотрудниками УПФР Троицка и Троицкого района», — уточнили в прокуратуре.

Суд признал женщину виновной по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159.2 и части 1 статьи 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере) и с учетом позиции государственного обвинения назначил ей наказание в виде 1 года 7 месяцев условно, с испытательным сроком 1,5 года.