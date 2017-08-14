Жительница Омска ушла в субботу ушла за пивом и пропала

Загадочное исчезновение жительницы Омска. В субботу, 12 августа, 46-летняя жительница Советского округа города ушла в магазин за пивом. Однако обратно дама не вернулась и не дает о себе знать по сей день.

Вчера 20-летняя дочь пропавшей обратилась в полицию. Обеспокоенная девушка рассказала, что такого в их семье раньше никогда не было. На телефонные звонки женщина не отвечает, где сейчас находится — не известно.