Мошенница, представившись почтальоном, обокрала 91-летнюю пенсионерку

Полицейские Перми раскрыли кражу денег у 91-летней пенсионерки.

Женщина позвонила в Мотовилихинский отдел, когда обнаружила пропажу денег.

«Следственно-оперативная группа установила, что пенсионерка впустила к себе в квартиру незнакомку, которая представилась сотрудницей почты. Воспользовавшись удобным моментом, она тайно похитила у пожилой женщины 8 тысяч рублей и скрылась», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Чтобы поймать преступницу, по следу пустили служебно-розыскную собаку.

По подозрению в преступлении задержали 41-летнюю пермячку. Женщина уже была судима за аналогичное преступление.

По факту тайного хищения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Полиция просит пермяков быть внимательнее и не впускать в квартиру незнакомых людей. Предупредите пожилых родственников, чтобы сразу звонили вам при появлении посторонних людей в квартире.