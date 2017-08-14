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09:35 (мск), источник: АиФ Прикамье

Мошенница, представившись почтальоном, обокрала 91-летнюю пенсионерку

Выйти на след подозреваемой помогла служебная собака.

Полицейские Перми раскрыли кражу денег у 91-летней пенсионерки.

Женщина позвонила в Мотовилихинский отдел, когда обнаружила пропажу денег.

«Следственно-оперативная группа установила, что пенсионерка впустила к себе в квартиру незнакомку, которая представилась сотрудницей почты. Воспользовавшись удобным моментом, она тайно похитила у пожилой женщины 8 тысяч рублей и скрылась», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Чтобы поймать преступницу, по следу пустили служебно-розыскную собаку.

По подозрению в преступлении задержали 41-летнюю пермячку. Женщина уже была судима за аналогичное преступление.

По факту тайного хищения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Полиция просит пермяков быть внимательнее и не впускать в квартиру незнакомых людей. Предупредите пожилых родственников, чтобы сразу звонили вам при появлении посторонних людей в квартире.

Если вы пострадали от преступных посягательств, незамедлительно обращайтесь в полицию.

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