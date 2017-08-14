Мошенница, представившись почтальоном, обокрала 91-летнюю пенсионерку
Выйти на след подозреваемой помогла служебная собака.
Выйти на след подозреваемой помогла служебная собака.
Полицейские Перми раскрыли кражу денег у 91-летней пенсионерки.
Женщина позвонила в Мотовилихинский отдел, когда обнаружила пропажу денег.
«Следственно-оперативная группа установила, что пенсионерка впустила к себе в квартиру незнакомку, которая представилась сотрудницей почты. Воспользовавшись удобным моментом, она тайно похитила у пожилой женщины 8 тысяч рублей и скрылась», — рассказали в
Чтобы поймать преступницу, по следу пустили
По подозрению в преступлении задержали 41-летнюю пермячку. Женщина уже была судима за аналогичное преступление.
По факту тайного хищения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Полиция просит пермяков быть внимательнее и не впускать в квартиру незнакомых людей. Предупредите пожилых родственников, чтобы сразу звонили вам при появлении посторонних людей в квартире.
Если вы пострадали от преступных посягательств, незамедлительно обращайтесь в полицию.