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10:19 (мск), источник: Югополис

Директор краснодарского предприятия не выплатила зарплату работникам

Следственный отдел по Западному округу Краснодара СКР по краю по материалам, поступившим из органов прокуратуры, возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Бюро Технических Изысканий». Жещина-директор подозревается в невыплате заработной платы подчиненным.

По версии следствия, руководитель предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере землеустройства, в период с апреля по июль 2017 года в полном объеме не выплачивала заработную плату бурильщику и водителю предприятия. При этом у нее имелась возможность погашения задолженности, однако она расходовала деньги на иные цели. В результате задолженность по зарплате составила более 187 тысяч рублей, которая до настоящего времени не погашена.

Устанавливается количество потерпевших, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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Директор краснодарского предприятия не выплатила зарплату работникам
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