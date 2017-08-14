Директор краснодарского предприятия не выплатила зарплату работникам

По версии следствия, руководитель предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере землеустройства, в период с апреля по июль 2017 года в полном объеме не выплачивала заработную плату бурильщику и водителю предприятия. При этом у нее имелась возможность погашения задолженности, однако она расходовала деньги на иные цели. В результате задолженность по зарплате составила более 187 тысяч рублей, которая до настоящего времени не погашена.