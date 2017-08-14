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10:13 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже ночью 9 спасателей тушили полыхавшую «ГАЗель»

ЧП произошло в Железнодорожном районе.

Источник: Новости Воронежа

Ночью в понедельник, 14 августа, воронежские спасатели получили сообщение о пожаре около дома № 66 на улице Богдана Хмельницкого. Вызов поступил в 2:20.

На место направили сразу три пожарных отделения. 9 спасателей смогли потушить пламя уже в 2:30.

«В результате пожара огнем уничтожен “ГАЗ-2105”, — рассказали в региональном МЧС. — Никто из людей не пострадал».
Теперь предстоит выяснить причины возгорания автомобиля.

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