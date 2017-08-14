В Воронеже ночью 9 спасателей тушили полыхавшую «ГАЗель»
ЧП произошло в Железнодорожном районе.
ЧП произошло в Железнодорожном районе.
Ночью в понедельник, 14 августа, воронежские спасатели получили сообщение о пожаре около дома № 66 на улице Богдана Хмельницкого. Вызов поступил в 2:20.
На место направили сразу три пожарных отделения. 9 спасателей смогли потушить пламя уже в 2:30.
«В результате пожара огнем уничтожен “ГАЗ-2105”, — рассказали в региональном МЧС. — Никто из людей не пострадал».
Теперь предстоит выяснить причины возгорания автомобиля.