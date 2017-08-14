Неосторожно покурил: мужчину из пожара доставили в реанимацию

Источник: Sputnik.by

Сообщение о загорании жилого дома поступило в службу спасения в 10:06 в воскресенье, рассказали в Управлении МЧС по Минской области.

Прибыв на место, сотрудники МЧС обнаружили, что из окна жилого дома идет дым. В комнате спасатели обнаружили мужчину 1960 года рождения и передали его медикам.