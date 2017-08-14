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10:06 (мск), источник: Sputnik.by

Неосторожно покурил: мужчину из пожара доставили в реанимацию

МИНСК, 14 авг — Sputnik. С предварительным диагнозом — отравление продуктами горения — был доставлен в реанимацию Борисовской центральной районной больницы местный житель.

Источник: Sputnik.by

Сообщение о загорании жилого дома поступило в службу спасения в 10:06 в воскресенье, рассказали в Управлении МЧС по Минской области.

Прибыв на место, сотрудники МЧС обнаружили, что из окна жилого дома идет дым. В комнате спасатели обнаружили мужчину 1960 года рождения и передали его медикам.

Огонь повредил постельные принадлежности и пол на площади одного квадратного метра, рассказали в областном МЧС. Причина пожара устанавливается, но основная рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем при курении.

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