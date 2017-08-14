В Братске ищут двух уличных гадалок, которые украли у пенсионерки 116 тыс. рублей
В Братске ищут двух женщин, которые похитили у пенсионерки 116 тыс. рублей, обещая вылечить от заболевания.
В Братске ищут двух женщин, которые похитили у пенсионерки 116 тыс. рублей, обещая вылечить от заболевания.
Как 12 августа 2017 года сообщила
Установлено, что на улице Вокзальная к ней подошли две женщины. Вступив с ней в разговор, незнакомки пообещали вылечить пенсионерку от заболевания. Для излечения необходимы все имеющиеся деньги, которые надо заговорить. В итоге все сбережения оказались у мошенниц, которые скрылись в неизвестном направлении. Оказавшись дома без денег, женщина заподозрила обман и обратилась в полицию. В настоящее время организованы поиски лиц, причастных к преступлению.
Аналогичные мошенничества уже происходили в различных районах Иркутской области. Например, в начале июля в Ангарске полицейские задержали подобную
В ходе
Практически все пострадавшие утверждают, что после вступления в общение с гадалками, они теряют контроль над ситуацией и пребывают в состоянии, похожем на гипноз. В этой связи, полиция призывает граждан, особенно преклонного возраста, не вступать на улице в общение с незнакомыми людьми, предлагающими услуги по снятию порчи, сглаза, а также проведение различных манипуляций и обрядов с вашим имуществом.