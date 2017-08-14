В Братске ищут двух уличных гадалок, которые украли у пенсионерки 116 тыс. рублей

Как 12 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне 77-летняя женщина обратилась в дежурную часть и рассказала, что неизвестные женщины цыганской внешности завладели её деньгами в сумме 116 тысяч рублей. Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Установлено, что на улице Вокзальная к ней подошли две женщины. Вступив с ней в разговор, незнакомки пообещали вылечить пенсионерку от заболевания. Для излечения необходимы все имеющиеся деньги, которые надо заговорить. В итоге все сбережения оказались у мошенниц, которые скрылись в неизвестном направлении. Оказавшись дома без денег, женщина заподозрила обман и обратилась в полицию. В настоящее время организованы поиски лиц, причастных к преступлению.

Аналогичные мошенничества уже происходили в различных районах Иркутской области. Например, в начале июля в Ангарске полицейские задержали подобную лже-целительницу. Тогда в полицию обратилась 72-летняя женщина. Она сообщила, что стала жертвой мошенницы. Под видом снятия порчи гадалка похитила у нее 60 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ангарскому городскому округу задержали подозреваемую. Ею оказалась 43-летняя жительница Усолья-Сибирского. Женщина ранее была неоднократно судима за имущественные преступления, в том числе и за мошеннические действия по аналогичной схеме. Из мест заключения она освободилась месяц назад и продолжила заниматься противоправной деятельностью.