В Приморье автовоз протаранил балку моста

В Приморье произошло ДТП с участием одного автомобиля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Инцидент случился на объездной трассе Уссурийск — Владивосток. Водитель автовоза не учел высоту своего автомобиля и расстояние до моста в результате чего протаранил балку конструкции. Автомобили, которые находились на втором ярусе автовоза, получили повреждения. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.