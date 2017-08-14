В Приморье автовоз протаранил балку моста
На месте происшествия собирается пробка.
На месте происшествия собирается пробка.
В Приморье произошло ДТП с участием одного автомобиля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.
Инцидент случился на объездной трассе Уссурийск — Владивосток. Водитель автовоза не учел высоту своего автомобиля и расстояние до моста в результате чего протаранил балку конструкции. Автомобили, которые находились на втором ярусе автовоза, получили повреждения. По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить. На данном участке трассы движение медленное.