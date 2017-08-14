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09:57 (мск), источник: Интерфакс

Два человека погибли, еще трое пострадали в автоаварии в Свердловской области

Екатеринбург. 14 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Два легковых автомобиля столкнулись утром в понедельник в Сысертском районе Свердловской области, есть погибшие и пострадавшие, сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД России по региону.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество и врезался в «Ладу-Гранту», после этого ВАЗ съехал с дороги.

«В результате ДТП погибли два пассажира ВАЗ-2115, которые находились на заднем пассажирском сидении» — говорится в сообщении.

Кроме этого пострадали водитель и еще два пассажира этого же автомобиля.

Водителя «Лады-Гранты» осмотрели врачи, медпомощь ему не понадобилась.

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