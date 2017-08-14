Два человека погибли, еще трое пострадали в автоаварии в Свердловской области

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество и врезался в «Ладу-Гранту», после этого ВАЗ съехал с дороги.

«В результате ДТП погибли два пассажира ВАЗ-2115, которые находились на заднем пассажирском сидении» — говорится в сообщении.

Кроме этого пострадали водитель и еще два пассажира этого же автомобиля.