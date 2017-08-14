В Воронежской области фура врезалась в BMW: пострадали двое детей
Девочек 4 и 7 лет отвезли в больницу.
Девочек 4 и 7 лет отвезли в больницу.
Грузовик MAN с прицепом врезался в стоящий на обочине автомобиль BMW в Бобровском районе в 17:35 воскресенья, 13 августа. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в «системе-112». Семилетнюю и четырехлетнюю дочерей водителя BMW доставили в больницу, уточнили в группе пропаганды региональной ГИБДД.
Авария произошла на 607 км трассы М4 «Дон». Водитель фуры, 58-летний житель Тамбовской области, ехал со стороны Москвы в сторону
Полицейские выясняют обстоятельства аварии.