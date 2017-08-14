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10:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области фура врезалась в BMW: пострадали двое детей

Девочек 4 и 7 лет отвезли в больницу.

Грузовик MAN с прицепом врезался в стоящий на обочине автомобиль BMW в Бобровском районе в 17:35 воскресенья, 13 августа. Об аварии корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в «системе-112». Семилетнюю и четырехлетнюю дочерей водителя BMW доставили в больницу, уточнили в группе пропаганды региональной ГИБДД.

Авария произошла на 607 км трассы М4 «Дон». Водитель фуры, 58-летний житель Тамбовской области, ехал со стороны Москвы в сторону Ростова-на-Дону. За рулем BMW был 28-летний воронежец.

Полицейские выясняют обстоятельства аварии.

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