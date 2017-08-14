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10:23 (мск), источник: Sputnik.md

После недельной паузы Вранча снова «проснулась»: опять толчки

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. Конечно, это преувеличение говорить о некотором «перерыве», связанном с землетрясениями, которые случаются во Вранче, отмечает Ro.sputnik.md.

Источник: Sputnik.md

В нашем случае «перерыв» — это период относительного покоя, когда регистрируются землетрясения силой менее двух баллов. Румынские сейсмологи отмечают, насколько важно то, что мы наблюдаем, а именно — преемственность и цикличность: сначала происходят несколько маленьких землетрясений в день, затем фиксируется повышение активности и увеличение силы толчков, а затем случается землетрясение магнитудой выше 3−4 баллов.

Вчера, в воскресенье, 13 августа, произошли два землетрясения в сейсмической зоне Вранча. Первое из них было зафиксировано в 02:03:46, магнитуда составила 2,6, эпицентр находился на глубине 96 км неподалеку от города Нэружа.

Второе землетрясение произошло примерно через один час — в 3:22:18, эпицентр находился в уезде Бузэу у населенного пункта Ковасна. Его магнитуда составила 2.1, эпицентр находился на глубине 117.8 километров.

Как отмечают румынские сейсмологи, вполне вероятно, что нам следует ждать новую волну более сильных подземных толчков.

С начала месяца в румынских горах Вранча произошли уже 13 подземных толчков. Землетрясения происходили почти ежедневно, кроме 5 августа. Самые сильные толчки в этом месяце зарегистрированы 1, 2 и 8 августа. Их магнитуда равнялась 4,6; 4,9 и 4,3 соответственно.

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