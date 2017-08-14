После недельной паузы Вранча снова «проснулась»: опять толчки

Источник: Sputnik.md

В нашем случае «перерыв» — это период относительного покоя, когда регистрируются землетрясения силой менее двух баллов. Румынские сейсмологи отмечают, насколько важно то, что мы наблюдаем, а именно — преемственность и цикличность: сначала происходят несколько маленьких землетрясений в день, затем фиксируется повышение активности и увеличение силы толчков, а затем случается землетрясение магнитудой выше 3−4 баллов.

Вчера, в воскресенье, 13 августа, произошли два землетрясения в сейсмической зоне Вранча. Первое из них было зафиксировано в 02:03:46, магнитуда составила 2,6, эпицентр находился на глубине 96 км неподалеку от города Нэружа.

Второе землетрясение произошло примерно через один час — в 3:22:18, эпицентр находился в уезде Бузэу у населенного пункта Ковасна. Его магнитуда составила 2.1, эпицентр находился на глубине 117.8 километров.

Как отмечают румынские сейсмологи, вполне вероятно, что нам следует ждать новую волну более сильных подземных толчков.