Жительницу Зеленогорска обвиняют в мошенничестве с кредитами

Жительница Зеленогорска предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в сфере кредитования, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Следователи Зеленогорска и сотрудники ОЭБиПК установили, что 26-летняя женщина, работавшая в салоне сотовой связи, использовала служебное положение и оформляла кредиты на дорогие телефоны без согласия клиентов. Полученные деньги она присваивала и тратила на собственные нужды.

Кроме этого, женщина получала микрозаймы от имени родственников и без их ведома, деньги опять же брала себе. Сумма ущерба составила около 350 тысяч рублей. Установлена причастность обвиняемой к 10 подобным преступлениям.