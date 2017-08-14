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10:20 (мск), источник: АиФ Красноярск

Жительницу Зеленогорска обвиняют в мошенничестве с кредитами

Женщина оформляла кредиты на других людей, а также брала микрозаймы от имени родственников.

Жительница Зеленогорска предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в сфере кредитования, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Следователи Зеленогорска и сотрудники ОЭБиПК установили, что 26-летняя женщина, работавшая в салоне сотовой связи, использовала служебное положение и оформляла кредиты на дорогие телефоны без согласия клиентов. Полученные деньги она присваивала и тратила на собственные нужды.

Кроме этого, женщина получала микрозаймы от имени родственников и без их ведома, деньги опять же брала себе. Сумма ущерба составила около 350 тысяч рублей. Установлена причастность обвиняемой к 10 подобным преступлениям.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Максимальное наказание предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 6 лет лишения свободы. В ближайшее время женщина предстанет перед судом.

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