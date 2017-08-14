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11:29 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске фанаты устроили массовую драку после матча ЦСКА и «Спартака»

Болельщики смотрели футбол в баре.

В Красноярске две пьяные компании устроили разборки после футбольного матча между ЦСКА и московским «Спартаком». Инцидент произошел в микрорайоне «Белые Росы» вечером 12 августа, однако очевидцы сообщили о нем лишь спустя два дня.

По данным свидетелей, молодые люди вышли из кафе, где смотрели игру. На видеозаписи слышно, как один из фанатов скандирует оскорбительные кричалки в адрес «Спартака». После этого начинается драка. Очевидцы отметили, что в потасовке приняли участие примерно 10 человек.

Драка продолжалась несколько минут. После этого, по словам свидетелей, одного из наиболее активных фанатов посадили в иномарку и увезли, а другая компания разошлась по домам.

В пресс-службе красноярской полиции подтвердили факт драки. Сейчас правоохранители проводят проверку. Информации о пострадавших пока нет.

Матчи между московскими ЦСКА и «Спартаком», именуемые болельщиками «дерби всея Руси», считаются самыми принципиальными и непредсказуемыми в российском футболе. Очередное противостояние «красно-синих» и «красно-белых» состоялось 12 августа, а победу в нем одержал ЦСКА — 2:1. При этом «Спартак» до 84-й минуты вел 1:0, однако «армейцы» забили два гола за полторы минуты.

Конфликты на почве футбольных пристрастий происходили в Красноярске и ранее. Так, в августе 2015 года фанаты ЦСКА и «Спартака» устроили драку в одном из баров города. В потасовке пострадал известный красноярский блогер Василий Дамов, болеющий за «армейцев» — ему рассекли голову стеклянной стопкой.

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