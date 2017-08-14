Иркутянин спас польскую альпинистку на пике Ленина в Киргизии

Разряженный воздух и сумасшедшая нагрузка создают такие условия, что человеку не просто даже передвигаться. Потому здесь каждый сам за себя. Но иркутянин Евгений Стрелюк пренебрёг всеми правилами. Он с детства мечтал покорить пик Ленина. Два года готовился к восхождению. До пика оставалось всего 50 метров. И тут он увидел замерзающую женщину.

— Она провела холодную ночёвку. Поднялась на вершину и осталась там. Организм уже был на грани. Она стала чувствовать тепло в теле и начала снимать одежду. На высоте такие явления происходят. Перчатки она с себя стянула, а остальную одежду не смогла. Расшнуровать, потому что пальцы уже заледенели, замерзли. Это и спасло остальной организм, — говорит житель Иркутска Евгений Стрелюк.

Бьянка — тридцатилетняя жительница Польши с альпинистской подготовкой. Но на пик Ленина её в прошлом году не взяли. В этом она приехала одна и дошла до вершины. А вернуться не смогла. Мимо проходили несколько групп альпинистов. Евгений же сделал из своего рюкзака санки, надел на женщину все свои тёплые вещи и стал спускаться.

— Очень часто меняется погода. Днём может до + 20 подняться. Очень высокая солнечная радиация, все отражается от ледников и снега, там пекло. А ночью там может до -30 опуститься. Плюс всё сопровождается сильным ветром, — говорит житель Иркутска Евгений Стрелюк.