Иркутянин спас польскую альпинистку на пике Ленина в Киргизии
На высоте более шести тысяч метров людей не спасать. Об этом жёстком правиле знают все альпинисты.
На высоте более шести тысяч метров людей не спасать. Об этом жёстком правиле знают все альпинисты.
Разряженный воздух и сумасшедшая нагрузка создают такие условия, что человеку не просто даже передвигаться. Потому здесь каждый сам за себя. Но иркутянин Евгений Стрелюк пренебрёг всеми правилами. Он с детства мечтал покорить пик Ленина. Два года готовился к восхождению. До пика оставалось всего 50 метров. И тут он увидел замерзающую женщину.
— Она провела холодную ночёвку. Поднялась на вершину и осталась там. Организм уже был на грани. Она стала чувствовать тепло в теле и начала снимать одежду. На высоте такие явления происходят. Перчатки она с себя стянула, а остальную одежду не смогла. Расшнуровать, потому что пальцы уже заледенели, замерзли. Это и спасло остальной организм, — говорит житель Иркутска Евгений Стрелюк.
Бьянка — тридцатилетняя жительница Польши с альпинистской подготовкой. Но на пик Ленина её в прошлом году не взяли. В этом она приехала одна и дошла до вершины. А вернуться не смогла. Мимо проходили несколько групп альпинистов. Евгений же сделал из своего рюкзака санки, надел на женщину все свои тёплые вещи и стал спускаться.
— Очень часто меняется погода. Днём может до + 20 подняться. Очень высокая солнечная радиация, все отражается от ледников и снега, там пекло. А ночью там может до -30 опуститься. Плюс всё сопровождается сильным ветром, — говорит житель Иркутска Евгений Стрелюк.
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