Челябинка ногами выбила стекло в полицейской машине

Жительница Челябинска, задержанная за буйное поведение на парковке у дома, выбила стекло в машине ППС, — женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в воскресенье, 13 августа, вечером у дома на улице Пекинская, 29. Местные жители вызвали полицию, так как нетрезвая горожанка устроила «пляски» на парковке во дворе: женщина пинала и царапала автомобили. Один из водителей запечатлел даму на фото.

«После того как полиция посадила ее в “бобик”, она буянила и ногами выбила стекло!!!» — пишут очевидцы в группе в соцсети.

В УМВД по Челябинску подтвердили, что данное происшествие было зарегистрировано. Стражи порядка установили личность неадекватной дамы и передали ее в руки родственников. По факту произошедшего проводится проверка. Поведению горожанки дается правовая оценка.