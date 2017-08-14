В Шахтах свидетели преступления задержали вооруженного грабителя
В Шахтах свидетели задержали подозреваемого в разбойном нападении и передали его правоохранителям.
В Шахтах свидетели задержали подозреваемого в разбойном нападении и передали его правоохранителям.
Как установили полицейские, 65-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал ножом и требовал деньги у продавца магазина продуктов, расположенного на площади Карла Маркса.
Выяснилось, что ранее подозреваемый был судим за незаконное проникновение в жилище. Возбуждено уголовное дело, сообщает