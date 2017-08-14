Житель Кубани продавал наркотики прямо на улице

Полицейские Темрюкского района в рамках операции «Мак-2017» пресекли деятельность наркоторговца. 33-летнего местного жителя поймали во время продажи мужчине пакета с растительной массой зелёного цвета. Экспертиза показала, что в пакете было почти 20 граммов марихуаны.

«В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Темрюкскому району возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.