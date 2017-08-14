На Кубани застолье закончилось смертельным огнестрелом

По версии следствия, вечером 9 августа 2017 года мужчина в хозпостройке своего дома, расположенного по улице Волгоградской в поселке Ильском, распивал спиртные напитки вместе со знакомым. В процессе употребления алкоголя между мужчинами возник конфликт. Хозяин дома взял самодельное огнестрельное оружие и произвел из него выстрел металлической дробью в голову гостя.

Двое суток потерпевший пролежал в постройке, и только после этого стрелявший обратился в полицию.

Потерпевший был доставлен в больницу, ему сделали операцию, однако он скончался.