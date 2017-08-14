Следователи рассказали, как падал кран на улице Киренского в Красноярске

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске завершили расследование уголовного дела в отношении машиниста упавшего башенного крана фирмы «Культбытстрой». За нарушение правил безопасности при строительных работах женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

ЧП произошло вечером 8 мая во время сильного ветра на улице Академика Киренского — на строительной площадке фирмы «Культбытстрой», которая возводит там жилой дом. По версии следователей, в случившемся виновата машинист. 6 мая после усилившегося ветра женщина прекратила погрузо-разгрузочные работы, спустилась с крана и вместо того, чтобы укрепить его четырьмя противоугонными устройствами, закрепила только на один ручной противоугонный захват.

Сегодня в ГСУ СК по краю рассказали, как именно упал кран.

«В результате допущенных машинистом нарушений 8 мая башенный кран под воздействием усилившегося ветра сдвинулся с места стоянки и покатился по рельсовому пути, сбил тупиковые упоры, сошел с рельсов кранового пути, вошел передними ходовыми тележками в землю и по инерции упал за пределы строительной площадки, повредив при этом грузовой автомобиль, прицеп, автомобиль Audi A6, а также имущество муниципального предприятия “Красноярскгорсвет”, опору и контактную сеть троллейбуса, принадлежащие муниципальному предприятию “Горэлектротранс”. Также произошло повреждение самого башенного крана. В результате его падения физическим лицам и предприятиям причинен материальный ущерб на общую сумму более 3,4 млн рублей, что является крупным ущербом», — уточнили в управлении.

Ранее озвучивалась сумма в 2 млн рублей.