Красноярцы сообщили о конфликте со стрельбой в мкр. Водники

Источник: Reuters

Вооруженный конфликт произошел в Красноярске в мкр. Водники. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Видеозапись инцидента, который произошел ночью 12 августа, появилась во «ВКонтакте».

На кадрах слышны выстрелы на проезжей части. Стреляют из машин, предположил автор видео. Из белого авто выбегает человек, затем к машинам бегут еще несколько. В перестрелке, сообщается, участвовали две машины и «20 с лишним человек».

Комментаторы в соцсети уточнили — видео снято на ул. Алеши Тимошенкова, столкновение было в районе дома № 117. По их словам, перестрелка могла произойти из-за «разборки сутенеров — была битва за территорию».

В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту и выясняют все обстоятельства произошедшего.