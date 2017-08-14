Дело «черного риэлтора» рассматривают в Бердском суде

Выпускник школы Олимпийского резерва. В прошлом. Сегодня обвиняемый по разным статьям уголовного кодекса — Александр Самойлюк. «Черный риэлтор», от действий которого пострадали 10 человек.

Согласно материалам дела, преступления он совершил в период с 2012 по 2014 годы. Судебное разбирательство завершились. 14 томов дела. Зачитывать начали еще в прошлую пятницу — сегодня огласили приговор.

За вымогательство и мошенничество. Подсудимый работал на компанию ООО «Кредит Инвест Строй». Схема раз за разом была примерно одинаковая. Самойлюк, под предлогом выдачи займа, требовал от потерпевших подписать договор купле-продажи долевой части в квартире.

Таким образом, за два года мошеннику удалось завладеть имуществом на общую сумму более 10 млн рублей. Каждый эпизод суд рассматривал отдельно. Общий срок по всем статьям составил 8 лет 6 месяцев колонии строго режима.

Кроме того Самойлюк должен будет выплатить 900 тысяч рублей за причиненный моральный вред некоторым из пострадавших.