Дело «черного риэлтора» рассматривают в Бердском суде
Обманул клиентов на миллионы рублей. В Бердском суде слушается дело риэлтора, которого обвиняют в мошенничестве. На скамье подсудимых — спортсмен.
Обманул клиентов на миллионы рублей. В Бердском суде слушается дело риэлтора, которого обвиняют в мошенничестве. На скамье подсудимых — спортсмен.
Выпускник школы Олимпийского резерва. В прошлом. Сегодня обвиняемый по разным статьям уголовного кодекса — Александр Самойлюк. «Черный риэлтор», от действий которого пострадали 10 человек.
Согласно материалам дела, преступления он совершил в период с 2012 по 2014 годы. Судебное разбирательство завершились. 14 томов дела. Зачитывать начали еще в прошлую пятницу — сегодня огласили приговор.
За вымогательство и мошенничество. Подсудимый работал на компанию ООО «Кредит Инвест Строй». Схема раз за разом была примерно одинаковая. Самойлюк, под предлогом выдачи займа, требовал от потерпевших подписать договор
Таким образом, за два года мошеннику удалось завладеть имуществом на общую сумму более 10 млн рублей. Каждый эпизод суд рассматривал отдельно. Общий срок по всем статьям составил 8 лет 6 месяцев колонии строго режима.
Кроме того Самойлюк должен будет выплатить 900 тысяч рублей за причиненный моральный вред некоторым из пострадавших.
На имущество осужденного, это автомобиль, дома, доли в квартирах, земельные участки, наложен арест. Будет ли защита подавать апелляцию в установленные судом сроки, пока не известно.