Тефтелев о водителе «маршрутки», насмерть сбившего мальчика: будет разбор полетов

Об этом Евгений Тефтелев заявил сегодня, 14 августа, после традиционного аппаратного совещания в администрации. Градоначальник отметил, что рынок маршрутных перевозок администрация постоянно контролирует. К безопасности дорожного движения — пристальное внимание. Но, очень многие водители ездят с зарубежными правами.

«То, что произошло требует разбора полетов. Должны быть приняты меры, если у этого водителя столько нарушений. Надо выходить с законодательной инициативой, чтобы не допускать подобных водителей до управления общественным транспортом», — отметил Евгений Тефтелев.

Напомним, водитель маршрутного такси № 52 (Челябинск) 10 августа, наехал на мальчика 2008 года рождения. Ребенка госпитализировали с травмами. Шофер микроавтобуса «Форд Транзит» сбил школьника, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому «пешеходнику». Позже ребенок скончался в больнице.