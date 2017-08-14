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11:19 (мск), источник: Uralpress.ru

Тефтелев о водителе «маршрутки», насмерть сбившего мальчика: будет разбор полетов

Глава Челябинска Евгений Тефтелев пообещал разобраться с маршрутчиком, насмерть сбившего 9-летнего мальчика: таких нельзя пускать за руль.

Об этом Евгений Тефтелев заявил сегодня, 14 августа, после традиционного аппаратного совещания в администрации. Градоначальник отметил, что рынок маршрутных перевозок администрация постоянно контролирует. К безопасности дорожного движения — пристальное внимание. Но, очень многие водители ездят с зарубежными правами.

«То, что произошло требует разбора полетов. Должны быть приняты меры, если у этого водителя столько нарушений. Надо выходить с законодательной инициативой, чтобы не допускать подобных водителей до управления общественным транспортом», — отметил Евгений Тефтелев.

Напомним, водитель маршрутного такси № 52 (Челябинск) 10 августа, наехал на мальчика 2008 года рождения. Ребенка госпитализировали с травмами. Шофер микроавтобуса «Форд Транзит» сбил школьника, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому «пешеходнику». Позже ребенок скончался в больнице.

Мужчина 1973 года рождения, сидевший за рулем «Форда», только за прошлый год три раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

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