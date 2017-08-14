Двое парней заблудились в болоте под Миассом
Молодых людей эвакуировали спасатели.
Молодых людей эвакуировали спасатели.
Сотрудники Миасского спасотряда вывели из болота двоих парней, которые заблудились во время сбора грибов, сообщают в
19-летний молодой человек и его 16-летний друг 13 августа отправились в лес через Чашковский хребет в сторону Ильменского озера и около 17 часов поняли, что не могут найти обратную дорогу. Парни позвонили родственникам, которые и вызвали спасателей.
«Созвонившись с потерявшимися, спасатели определили предполагаемое место их нахождения и на квадроцикле подъехали максимально близко к болотистой местности, после чего пробрались через воду к парням, вывели их на сухую территорию и вывезли в город», — рассказали в областной ПСС.
Напомним, ранее сотрудники экстренной службы разыскали 83-летнюю пенсионерку, которая четверо суток блуждала в лесу.