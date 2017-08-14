В Омской области на кладбище нашли мертвую пенсионерку
Еще один труп женщины найден в Омской области в пятницу, 11 августа. На этот раз на кладбище в деревне Чучкино Горьковского района найден труп 62-летней женщины.
Еще один труп женщины найден в Омской области в пятницу, 11 августа. На этот раз на кладбище в деревне Чучкино Горьковского района найден труп 62-летней женщины.
Установлено, что пенсионерка пришла на кладбище проведать могилу своего родственника. Вполне вероятно, что женщина не справилась с эмоциями и умерла от сердечного приступа. Об этом говорит и отсутствие телесных повреждений.
Омский Следком продолжает проверку по факту смерти женщины.