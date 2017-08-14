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11:36 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии перевернулся КамАЗ со скотом

В деревне Кугарчи Зианчуринского района в ДТП опрокинулся КамАЗ со скотом, сообщает МЧС по РБ.

Предположительно, КамАЗ, груженный крупным рогатым скотом, перевернулся и опрокинулся в кювет. Для ликвидации последствий происшествия к месту были направлены двое сотрудников МЧС и одна единица техники.

О пострадавших пока ничего не известно. Пострадал ли скот, выясняется.

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