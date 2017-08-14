В Калининграде директор фирмы присвоил почти полмиллиона рублей клиентки

Источник: Клопс.ru

38-летняя жительница Гурьевского района заключила договор на постройку половины жилого дома с директором одной из управляющих компаний. Она передала 45-летнему мужчине 472 тыс. рублей на постройку коттеджа. Однако предприниматель свои обязанности не выполнил и забрал деньги клиентки.

Следователи ОМВД возбудили в отношении директора фирмы уголовное дело по ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.