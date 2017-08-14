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11:51 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде директор фирмы присвоил почти полмиллиона рублей клиентки

В Калининградской области предприниматель присвоил почти полмиллиона рублей клиентки. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Источник: Клопс.ru

38-летняя жительница Гурьевского района заключила договор на постройку половины жилого дома с директором одной из управляющих компаний. Она передала 45-летнему мужчине 472 тыс. рублей на постройку коттеджа. Однако предприниматель свои обязанности не выполнил и забрал деньги клиентки.

Следователи ОМВД возбудили в отношении директора фирмы уголовное дело по ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

«По оперативным данным, подозреваемый может быть причастен к другим аналогичным преступлениям, совершённым на территории Гурьевского района. Полицейские просят пострадавших звонить по телефону 8 (4012) 552−604», — пояснили в пресс-службе.

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