В ТЦ «Мега Белая Дача» в Котельниках произошел пожар

Как отметили в ведомстве, ​персонал торгового центра «эвакуировался самостоятельно», сам торговый центр работал с 10 часов, посетителей в нем не было. Возгорание распространилось на площадь 15 кв. м. В МЧС отметили, что уже «в 10:14 задымление, вызванное горением, было полностью ликвидировано, на месте было задействовано четыре единицы техники». «Причины произошедшего выясняются, пострадавших нет», — сообщили РБК в пресс-службе МЧС.