В ТЦ «Мега Белая Дача» в Котельниках произошел пожар
Пожарные ликвидировали задымление в торговом центре «Мега Белая Дача» в Котельниках, сообщили РБК в ГУ МЧС России по Московской области.
Пожарные ликвидировали задымление в торговом центре «Мега Белая Дача» в Котельниках, сообщили РБК в ГУ МЧС России по Московской области.
Как отметили в ведомстве, персонал торгового центра «эвакуировался самостоятельно», сам торговый центр работал с 10 часов, посетителей в нем не было. Возгорание распространилось на площадь 15 кв. м. В МЧС отметили, что уже «в 10:14 задымление, вызванное горением, было полностью ликвидировано, на месте было задействовано четыре единицы техники». «Причины произошедшего выясняются, пострадавших нет», — сообщили РБК в
Пользователи соцсетей отметили, что были эвакуированы около 100 человек.
Накануне, 10 августа, в Новой Москве на территории строительного рынка в поселке Мосрентген произошел пожар. Площадь возгорания составила, по оценкам МЧС, 800 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.