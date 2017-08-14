В Омске уже четвертый день ищут пропавшего 14-летнего подростка
Евгений Захезин ушел из дома в 11 часов утра в пятницу, 11 августа, и до сих пор не вернулся. Мама мальчика обратилась в полицию.
Евгений Захезин ушел из дома в 11 часов утра в пятницу, 11 августа, и до сих пор не вернулся. Мама мальчика обратилась в полицию.
Евгению на вид 14 лет, рост около 150 см. Мальчик имеет средне телосложение, светлые волосы, голубые глаза. Ушел в серой футболке, черных спортивных штанах и кроссовках.
Всех, кто располагает