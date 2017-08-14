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11:38 (мск), источник: БЕЛТА

В Ивьевском районе мужчина шваброй убил брата

14 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ивьевском районе мужчина шваброй убил брата. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Семейный конфликт в деревне Лаздуны закончился трагедией. Хорошо выпивший мужчина 1969 года рождения повздорил со свободным братом. Решить мирно спор не удалось, дело дошло до драки. Подозреваемый схватил деревянную швабру и начал избивать оппонента.

«31-летний мужчина получил тяжкие телесные повреждения. Спасти его не удалось, он скончался в больнице», — рассказали в пресс-службе УВД.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 147 УК (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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