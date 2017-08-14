В Ивьевском районе мужчина шваброй убил брата

Семейный конфликт в деревне Лаздуны закончился трагедией. Хорошо выпивший мужчина 1969 года рождения повздорил со свободным братом. Решить мирно спор не удалось, дело дошло до драки. Подозреваемый схватил деревянную швабру и начал избивать оппонента.

«31-летний мужчина получил тяжкие телесные повреждения. Спасти его не удалось, он скончался в больнице», — рассказали в пресс-службе УВД.