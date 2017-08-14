Бетономешалка насмерть сбила мужчину возле рынка в Алматы
АСТАНА, 14 авг — Sputnik. Грузовое авто врезалось в припаркованный на обочине автомобиль, насмерть сбив человека в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
АСТАНА, 14 авг — Sputnik. Грузовое авто врезалось в припаркованный на обочине автомобиль, насмерть сбив человека в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.
ДТП со смертельным исходом произошло на Северном кольце напротив торгового центра «Ялян». Как утверждают очевидцы, Toyota Camry 30 стояла припаркованная вдоль дороги, двое мужчин меняли колесо. Парень откручивал колесо, а мужчина пошел доставать запасное.
В это время в южном направлении двигалась бетономешалка Howo. Заметив стоящую машину, водитель бетономешалки начал уходить от столкновения, но не успел, врезавшись в заднюю часть Toyota и сбив водителя легковушки. Водитель скончался до приезда скорой медицинский помощи.
Выяснением всех обстоятельств будет заниматься полиция Алматы.