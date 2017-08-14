Бетономешалка насмерть сбила мужчину возле рынка в Алматы

ДТП со смертельным исходом произошло на Северном кольце напротив торгового центра «Ялян». Как утверждают очевидцы, Toyota Camry 30 стояла припаркованная вдоль дороги, двое мужчин меняли колесо. Парень откручивал колесо, а мужчина пошел доставать запасное.

В это время в южном направлении двигалась бетономешалка Howo. Заметив стоящую машину, водитель бетономешалки начал уходить от столкновения, но не успел, врезавшись в заднюю часть Toyota и сбив водителя легковушки. Водитель скончался до приезда скорой медицинский помощи.