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11:31 (мск), источник: Sputniknews.kz

Бетономешалка насмерть сбила мужчину возле рынка в Алматы

АСТАНА, 14 авг — Sputnik. Грузовое авто врезалось в припаркованный на обочине автомобиль, насмерть сбив человека в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Источник: Sputniknews.kz

ДТП со смертельным исходом произошло на Северном кольце напротив торгового центра «Ялян». Как утверждают очевидцы, Toyota Camry 30 стояла припаркованная вдоль дороги, двое мужчин меняли колесо. Парень откручивал колесо, а мужчина пошел доставать запасное.

В это время в южном направлении двигалась бетономешалка Howo. Заметив стоящую машину, водитель бетономешалки начал уходить от столкновения, но не успел, врезавшись в заднюю часть Toyota и сбив водителя легковушки. Водитель скончался до приезда скорой медицинский помощи.

Выяснением всех обстоятельств будет заниматься полиция Алматы.

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