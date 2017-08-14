В Серове скончалась одна из пострадавших при пожаре в бараке
Возбуждено дело.
Возбуждено дело.
В больнице Серова скончалась 47-летняя женщина, пострадавшая при пожаре в бараке. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили «Уралинформбюро» в
Трагедия произошла вечером 13 августа 2017 года. Пламя охватило кровлю 8-квартирного дома и лестничную клетку. Спасатели эвакуировали 8 человек, семерым из них потребовалась помощь медиков.
Причины возгорания выясняются. Допрашиваются свидетели.