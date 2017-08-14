В Серове скончалась одна из пострадавших при пожаре в бараке

В больнице Серова скончалась 47-летняя женщина, пострадавшая при пожаре в бараке. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.