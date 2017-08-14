Следователи разыскивают очевидцев смертельного ДТП в Иркутске

Специализированным следственным отделом по ДТП ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области разыскиваются очевидцы наезда грузовика на пешехода. Смертельная авария произошла на улице Мира в Иркутске 1 июля. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

1 июля около 14.40 на улице Лермонтова Иркутска (в районе строения № 263) произошел наезд цементовоза Isuzu Forward (госномер К011ТХ 38 RUS) на женщину.

«В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в медучреждение, где скончалась 20 июля этого года», — отметили в ведомстве.