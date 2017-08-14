Подросток из Новосибирска сбежал в Крым автостопом, так предполагают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

16-летний Андрей Сарваев забрал с собой документы и ушел из дома 13 августа. Сейчас его ищут и в Новосибирской области, и в Крыму.

Подросток летом отдыхал на полуострове с родителями. Ему там очень понравилось, он говорил родителям, что хочет там жить. Предположительно, мальчик мог направиться туда автостопом.

«Мы уже искали Андрея два года назад. Тогда его нашли в торговом центре. Он сбегал в поисках лучшей жизни», — добавил Николай Шишкин.

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