Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Мама превращает мужские рубашки в красивые платья для дочек
Как сделать мансарду жилой
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
Сеть в восторге от красоты родственников Кудрявцевой - СМИ
Жена 86-летнего Краско поведала об интимной жизни
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Украина пригрозила Белоруссии санкциями - СМИ
Басурин: ВСУ идут в атаку на юге ДНР, есть жертвы
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
8Тень Земли
12:02 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Подросток из Новосибирска сбежал в Крым

16-летний Андрей Сарваев ушел из дома 13 августа, с тех пор его местонахождение неизвестно, сообщил «Вестям» руководитель новосибирского отделения поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.

Подросток из Новосибирска сбежал в Крым автостопом, так предполагают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

16-летний Андрей Сарваев забрал с собой документы и ушел из дома 13 августа. Сейчас его ищут и в Новосибирской области, и в Крыму.

Подросток летом отдыхал на полуострове с родителями. Ему там очень понравилось, он говорил родителям, что хочет там жить. Предположительно, мальчик мог направиться туда автостопом.

«Мы уже искали Андрея два года назад. Тогда его нашли в торговом центре. Он сбегал в поисках лучшей жизни», — добавил Николай Шишкин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в начале месяца сбежавшего из Новосибирска подростка нашли в Крыму. Молодого человека задержали и передали органам опеки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
100 тысяч зрителей собрало грандиозное авиашоу в Новосибирске
Власти КНДР созвали своих основных послов на совещание в Пхеньян
Скарамуччи рассказал о желании элиты США сместить Трампа с поста
В Буркина-Фасо ликвидировали участников нападения на ресторан
Российским чиновникам могут разрешить получать дорогие подарки
СМИ: «Аэрофлот» столкнулся с перебоями в поставках топлива
Россияне назвали главные проблемы в стране
Биг-Бен «замолчит» на четыре года
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
Американка за рулем автомобиля упала с 7 этажа парковки По одной из версий, женщина во время парковки могла перепутать педали
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос» Продюсер Юрий Аксюта сообщил о возвращении «золотого» состава жюри
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на росписи молодых не присутствовала.
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь