Турист пострадал на Откликном гребне Таганая

На Откликном гребне мужчина получил травму ноги и не смог идти самостоятельно. После наложения шины спасателям пришлось пешком нести его на носилках, так как из-за каменных препятствий на квадроцикле проехать можно было только местами. Транспортировка пострадавшего заняла около пяти часов, после чего его довезли до центральной усадьбы и передали медикам.