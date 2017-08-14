Турист пострадал на Откликном гребне Таганая
В субботу 12 августа златоустовские спасатели выезжали на Таганай, чтобы помочь 30-летнему пострадавшему туристу.
В субботу 12 августа златоустовские спасатели выезжали на Таганай, чтобы помочь 30-летнему пострадавшему туристу.
На Откликном гребне мужчина получил травму ноги и не смог идти самостоятельно. После наложения шины спасателям пришлось пешком нести его на носилках, так как
«Как стало известно, мужчина отправился в поход в неподходящей обуви с гладкой подошвой. Возможно, это и стало причиной падения», — рассказали в
Откликной гребень — скалистая горная вершина хребта Таганай, высота составляет 1155 метров.