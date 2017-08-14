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12:03 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Турист пострадал на Откликном гребне Таганая

В субботу 12 августа златоустовские спасатели выезжали на Таганай, чтобы помочь 30-летнему пострадавшему туристу.

На Откликном гребне мужчина получил травму ноги и не смог идти самостоятельно. После наложения шины спасателям пришлось пешком нести его на носилках, так как из-за каменных препятствий на квадроцикле проехать можно было только местами. Транспортировка пострадавшего заняла около пяти часов, после чего его довезли до центральной усадьбы и передали медикам.

«Как стало известно, мужчина отправился в поход в неподходящей обуви с гладкой подошвой. Возможно, это и стало причиной падения», — рассказали в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Откликной гребень — скалистая горная вершина хребта Таганай, высота составляет 1155 метров.

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