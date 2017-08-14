Пьяный житель Омской области избил санитара «скорой помощи»

Вчера, 13 августа, в 15:31 в поселке Кормиловка с улицы Советской в дежурную часть ОМВД поступил вызов о нападении на медиков.

Подъехавшие росгвардейцы застали санитара «скорой помощи» в окровавленном халате, отбивающегося от пьяного мужчины. Сельчанин агрессивно встретил и экипаж Росгвардии и пытался сопротивляться, но был задержан.

Выяснилось, что врачи приехали на вызов к пьяной женщине. Когда ее переесли в салон «скорой» для оказания помощи, 42-летний местный житель начал буянить. Медики охарактеризовали его поведение как непредсказуемое и труднообъяснимое.

Сперва мужчина набросился на санитара, который пытался не пустить его в машину, затем — на вышедшего на помощь водителя. Агрессор выбил из рук телефон, повредил ударами служебный автомобиль районной больницы.