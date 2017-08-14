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12:07 (мск), источник: Om1.ru

Пьяный житель Омской области избил санитара «скорой помощи»

Очередной случай нападения на медработника. В поселке Кормиловка правоохранители задержали пьяного мужчину, который напал на бригаду «скорой помощи».

Вчера, 13 августа, в 15:31 в поселке Кормиловка с улицы Советской в дежурную часть ОМВД поступил вызов о нападении на медиков.

Подъехавшие росгвардейцы застали санитара «скорой помощи» в окровавленном халате, отбивающегося от пьяного мужчины. Сельчанин агрессивно встретил и экипаж Росгвардии и пытался сопротивляться, но был задержан.

Выяснилось, что врачи приехали на вызов к пьяной женщине. Когда ее переесли в салон «скорой» для оказания помощи, 42-летний местный житель начал буянить. Медики охарактеризовали его поведение как непредсказуемое и труднообъяснимое.

Сперва мужчина набросился на санитара, который пытался не пустить его в машину, затем — на вышедшего на помощь водителя. Агрессор выбил из рук телефон, повредил ударами служебный автомобиль районной больницы.

Бойцы Росгвардии изолировали буйного сельчанина, чтобы в дальнейшем передать сотрудникам полиции. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, а пострадавший санитар проходит медицинское освидетельствование.

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