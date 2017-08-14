10 человек унесло в море на катамаранах в Анапе
Причина случившегося сильный ветер, во время которого нельзя выходить в море на легких конструкциях.
Причина случившегося сильный ветер, во время которого нельзя выходить в море на легких конструкциях.
Предупреждение о сильном ветре не помешали 10-м туристам выйти в открытое море на катамаране. Два инцидента произошли в Анапе. Смельчаков заметили спасатели во время профилактического патрулирования.
«Пятеро человек на борту просили помощи, так как самостоятельно дойти до суши не могли. Людей транспортировали на берег на
Спасатели напоминают, что при сильном ветре плавать на катамаранах и надувных матрасах опасно. В случаи возникновения ЧС следует звонить оперативному дежурному ЕДДС в Анапе: 3−20−94 или 051.