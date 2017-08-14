10 человек унесло в море на катамаранах в Анапе

Предупреждение о сильном ветре не помешали 10-м туристам выйти в открытое море на катамаране. Два инцидента произошли в Анапе. Смельчаков заметили спасатели во время профилактического патрулирования.

«Пятеро человек на борту просили помощи, так как самостоятельно дойти до суши не могли. Людей транспортировали на берег на аварийно-спасательном судне. На следующий день, история повторилась с другими пятью покорителями стихии. Сильный ветер мешал катамарану и его пассажирам вернуться на берег. Спасатели взяли пострадавших на борт и доставили на сушу», — сообщает Служба спасения Анапы.