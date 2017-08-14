Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Мария Кожевникова ссорится с мужем из-за имени третьего ребенка
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
Россия получит новейший ядерный ракетоносец в 2021 году – СМИ
"Не просто обмен угрозами": Вассерман о США и КНДР
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж
Мэнсон оскорбил Москву на концерте в Киеве – СМИ
Собираюсь брать — глава ДНР о захвате Киева
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
10Землетрясение на юго-западе Китая
12:40 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Трое краснодарцев обокрали 8 храмов в Воронежской области

Мужчины и женщина проникали в церкви через окно.

Источник: РИА "Воронеж"

Полицейские задержали жителей Краснодарского края, двух мужчин и женщину от 27 до 45 лет, сообщила пресс-служба регуправления МВД в понедельник, 14 августа. Их заподозрили в серии краж из храмов Воронежской области.

По данным полицейских, краснодарцы ограбили восемь церквей с мая по июнь 2017 года. Сообщников интересовали ювелирные изделия и пожертвования прихожан. Воры проникали в храмы, отжимая створки пластиковых окон. Украденные вещи краснодарцы сдавали в ломбард.

Полицейские изъяли у краснодарцев и из ломбардов более 200 ювелирных изделий. Правоохранители возбудили уголовные дела о краже (ст. 158 УК РФ). Сообщников заключили под стражу, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе регуправления МВД. Полицейские выясняют их причастность к аналогичным преступлениям в других регионах.

Это не первый случай краж из церквей области в 2017 году. В феврале неизвестные украли 23 иконы в сельском храме Лискинского района. Воры забрались в старообрядческий храм в честь Святой Троицы в селе Тресоруково, сломав створку пластикового окна. Позже прихожане пожертвовали храму десять икон.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Спецпроект РИА «Воронеж». Напиши мне. Пережившая две клинические смерти Ольга Козаченко
«Большая четверка» ответила на предупреждение ФАС о роуминге
США будут добиваться помощи России и Китая в воздействии на КНДР
Инспекторы ГИБДД не будут курить и грубить
Россияне назвали главные проблемы в стране
ФСБ задержала террористов, планировавших взрывы в Москве
«Ъ»: российские туристы едут в Турцию, несмотря на энтеровирус
Биг-Бен «замолчит» на четыре года
Спорт
Российские легкоатлеты покидают ЧМ с шестью медалями Главным успехом для выступавших в нейтральном статусе россиян стала победа прыгуньи в высоту Марии Ласицкене, ставшей двукратной чемпионкой мира
Авто
Возврат прав за «пьянку»: Верховный суд дал важное разъяснение На видео не попала процедура самого освидетельствования — отбора пробы выдыхаемого воздуха и его результатов
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос» Продюсер Юрий Аксюта сообщил о возвращении «золотого» состава жюри
Недвижимость
Как правильно хранить вещи в квартире
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Леди
Внучка Алисы Фрейндлих вышла замуж Знаменитая актриса на росписи молодых не присутствовала.
Дети
Андрей Малахов впервые рассказал о беременности жены Популярный телеведущий не отрицает, что после рождения первенца планирует взять декретный отпуск, но пока не определился с его длительностью.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь