Трое краснодарцев обокрали 8 храмов в Воронежской области
Мужчины и женщина проникали в церкви через окно.
Мужчины и женщина проникали в церкви через окно.
Полицейские задержали жителей Краснодарского края, двух мужчин и женщину от 27 до 45 лет, сообщила
По данным полицейских, краснодарцы ограбили восемь церквей с мая по июнь 2017 года. Сообщников интересовали ювелирные изделия и пожертвования прихожан. Воры проникали в храмы, отжимая створки пластиковых окон. Украденные вещи краснодарцы сдавали в ломбард.
Полицейские изъяли у краснодарцев и из ломбардов более 200 ювелирных изделий. Правоохранители возбудили уголовные дела о краже (ст. 158 УК РФ). Сообщников заключили под стражу, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в
Это не первый случай краж из церквей области в 2017 году. В феврале неизвестные украли 23 иконы в сельском храме Лискинского района. Воры забрались в старообрядческий храм в честь Святой Троицы в селе Тресоруково, сломав створку пластикового окна. Позже прихожане пожертвовали храму десять икон.