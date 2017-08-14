Трое краснодарцев обокрали 8 храмов в Воронежской области

Источник: РИА "Воронеж"

Полицейские задержали жителей Краснодарского края, двух мужчин и женщину от 27 до 45 лет, сообщила пресс-служба регуправления МВД в понедельник, 14 августа. Их заподозрили в серии краж из храмов Воронежской области.

По данным полицейских, краснодарцы ограбили восемь церквей с мая по июнь 2017 года. Сообщников интересовали ювелирные изделия и пожертвования прихожан. Воры проникали в храмы, отжимая створки пластиковых окон. Украденные вещи краснодарцы сдавали в ломбард.

Полицейские изъяли у краснодарцев и из ломбардов более 200 ювелирных изделий. Правоохранители возбудили уголовные дела о краже (ст. 158 УК РФ). Сообщников заключили под стражу, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе регуправления МВД. Полицейские выясняют их причастность к аналогичным преступлениям в других регионах.