Информацию о стрельбе по ногам подростка проверит полиция Ростова
Информацию о стрельбе по ногам подростка из пневматического пистолета проверит полиция донской столицы.
Информацию о стрельбе по ногам подростка из пневматического пистолета проверит полиция донской столицы.
Видеозапись развлечения подростков с пневматическим пистолетом была размещена в одном из ростовских пабликов в соцсети «ВКонтакте» утром 14 августа.
На видео один из несовершеннолетних стоит, второй стреляет ему по ногам из пневматического пистолета, а третий снимает происходящее, в том числе металлический шарик, попавший в ногу подростка.
Как сообщает
«По факту размещенной информации в одной из социальных сетей о том, что трое подростков развлекались, стреляя друг другу в ноги из пневматического пистолета, сотрудники полиции начали проверку», — говорится в сообщении.