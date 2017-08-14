Информацию о стрельбе по ногам подростка проверит полиция Ростова

Видеозапись развлечения подростков с пневматическим пистолетом была размещена в одном из ростовских пабликов в соцсети «ВКонтакте» утром 14 августа.

На видео один из несовершеннолетних стоит, второй стреляет ему по ногам из пневматического пистолета, а третий снимает происходящее, в том числе металлический шарик, попавший в ногу подростка.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области, в настоящее время правоохранители начали проверку в связи с появлением ролика.

«По факту размещенной информации в одной из социальных сетей о том, что трое подростков развлекались, стреляя друг другу в ноги из пневматического пистолета, сотрудники полиции начали проверку», — говорится в сообщении.