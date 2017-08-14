В Самаре на ходу загорелся пассажирский автобус, очевидцы сделали видео
Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.
Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.
14 августа рано утром в Промышленном районе города произошло ЧП. Примерно в 7 часов напротив дома № 258 по
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В ГУ МЧС Самарской области ситуацию прокомментировали следующим образом:
— К месту ДТП выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники. По прибытии на место установлено, что произошло загорание транспортного средства в движении. Проводились
О пострадавших не сообщается. Сейчас причина случившегося устанавливается. Отметим, что очевидцы предоставили ProGorodSamara.ru видео с места происшествия.