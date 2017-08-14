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12:44 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на ходу загорелся пассажирский автобус, очевидцы сделали видео

Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

14 августа рано утром в Промышленном районе города произошло ЧП. Примерно в 7 часов напротив дома № 258 по Ново-Садовой загорелся пассажирский автобус, сообщил ProGorodSamra.ru очевидец ЧП Иван С. (имя изменено).

 — Из-за чего он задымился, не знаю. Но дымило долго и мощно. Приехали 2 машины пожарные, когда все закончилось. О пострадавших не знаю, но вроде бы никого нет, — рассказал Иван.

В ГУ МЧС Самарской области ситуацию прокомментировали следующим образом:

 — К месту ДТП выезжали пожарные подразделения в составе: 7 человек личного состава и 2 единицы техники. По прибытии на место установлено, что произошло загорание транспортного средства в движении. Проводились аварийно-спасательные работы.

О пострадавших не сообщается. Сейчас причина случившегося устанавливается. Отметим, что очевидцы предоставили ProGorodSamara.ru видео с места происшествия.

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